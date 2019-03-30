Kayserispor taraftarından kütüphane

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, bir köyde bulunan ilköğretim okuluna kütüphane hazırladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor’un gerek iç saha gerekse deplasmanda her zaman yanında bulunan taraftarı, bu kez oldukça önemli bir sosyal projeye imza attı. Kayseri’nin İincesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesinde bulunan bir ilköğretim okuluna kütüphane hazırladı. Süksün köyünde kütüphane eksiği olan okula Dorukhan Ceylan isimli bir kütüphane hazırlandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü de, taraftarların hazırlayıp hayata geçirdiği bu proje için teşekkür ve tebrik mesajı yayınladı.