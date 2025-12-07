  • İSTANBUL
Spor Kayserispor son 2 maçta moral buldu
Spor

Kayserispor son 2 maçta moral buldu

AA
AA Giriş Tarihi:
Kayserispor son 2 maçta moral buldu

Süper Lig’de zor günler geçiren Kayserispor, son iki deplasman maçında topladığı 4 puanla moral buldu.

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son iki maçında yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı iki karşılaşmada 4 puan toplayarak çıkışa geçti. Rizespor’u deplasmanda 1-0 yenerek, uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Kayserispor, son oynadığı Eyüpspor maçını da 1-1 bitirdi. 2 deplasman maçından 4 puan çıkaran Kayserispor, ilk yarının tamamlanmasına 2 hafta kala puanını 13’e yükseltti.

