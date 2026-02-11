  • İSTANBUL
Gündem Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı
Gündem

Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı

Hakkari’nin Derecik ilçesi Belediye Başkanı Hasan Dinç, “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” iddiasıyla aldığı hapis cezasının kesinleşmesi üzerine görevden alındı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen, ancak daha sonra partisinden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden Hasan Dinç’in başkanlığı, hakkındaki yargı kararının ardından sona erdi.

Dinç hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla açılan davada verilen ceza; istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 26 Ocak 2026 tarihinde kesinleşti.

Yargıtay’ın onama kararının ardından Dinç hakkında “kamu haklarından mahrumiyet” hükmü uygulandı. Bu kararla birlikte Dinç’in belediye başkanlığı mazbatası iptal edildi.

16 ŞUBAT’TA SEÇİM YAPILACAK

Hasan Dinç’in görevden düşürülmesinin ardından Derecik Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek üzere toplanacak. Belediye Meclisi’nin 16 Şubat’ta bir araya gelerek üyeler arasından yeni belediye başkanını seçmesi bekleniyor.

31 Mart 2024 seçimlerine Yeniden Refah Partisi’nin adayı olarak katılan ve seçimi kazanan Dinç, 13 Haziran 2025’te istifa ettiğini duyurmuştu. Dinç, istifasına gerekçe olarak da “Derecik Gönüllüleri’nin Yeniden Refah Partisi ile ideolojik bir bağının bulunmaması ve genel siyasetin yerel siyasete zarar vermesi” ifadelerini kullanmıştı.

