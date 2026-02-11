Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

Öngörüsüzlük abidesi gazeteci Ruşen Çakır, bugün Ak Parti Grup toplantısında medya derslerine konu olacak pişkinlik örneği sergiledi. 2015 yılından beri kurduğu Medyascope kanalında her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen Çakır, 2020’den itibaren “Erdoğan çoktan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Yani Türkiye kazanacak olanı bekliyor" demeye başladı.

MUTLULUKTAN DÖRT KÖŞE OLDU

2023 seçimleri sırasında ise “Tayyip Erdoğan kaybediyor. Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor. Erdoğan kazanırsa ben de artık yorum yapmam” sözleriyle öngörüsüzlük abidesine dönüşen Ruşen Çakır bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidip tokalaşarak fotoğraf çektirti. Sevinci yüzüne yansıyan Çakır’ın mutluluktan dört köşe olduğu anlar kameralara yakalandı.