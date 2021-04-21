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Spor Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Spor

Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gençlerbirliği maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 18:02:00 -
Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Hes Kablo Kayserispor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Gençlerbirliği maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle Kayserispor’un PFDK’ye sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Kulübü’nün başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

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