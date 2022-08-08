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Spor Kayserispor lige mağlubiyetle başladı
Spor

Kayserispor lige mağlubiyetle başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezona mağlubiyetle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 16:32:00 -
Kayserispor lige mağlubiyetle başladı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Yukatel Kayserispor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Sarı Kırmızılılar maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Kayserispor, 2021-2022 sezonuna da 3-0'lık Altay yenilgisi ile başlamıştı. Yukatel Kayserispor, ligin 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile 13 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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