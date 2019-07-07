Kayserispor, kuvvet antrenmanı yaptı İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına kuvvet antrenmanı ile devam etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına kuvvet antrenmanı ile devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz Cuma günü başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, antrenmanlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım bu günkü çalışmada kuvvet antrenmanı yaptı. Antrenmanda Umut Bulut, Atila Turan, Mensah ve Lung’un hırslı olması dikkat çekti.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 16 Temmuz’a kadar Kayseri Kadir Has Tesislerinde antrenmanlarını sürdürecek. 16 Temmuz’dan sonra sarı-kırmızılı takım Avusturya kampına gidecek.

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