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Spor Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 taraftar statta izledi
Spor

Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 taraftar statta izledi

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçını stattan izleyen taraftar sayısı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:22:00 -
Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 taraftar statta izledi

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un sahasında oynadığı Konyaspor maçında tribündeki izleyici sayısı tespit edildi. Kayserispor kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, localar ve kombine biletler dahil Kayserispor-Konyaspor maçını 7 bin 212 kişi Kadir Has Stadına gelerek izledi. Kayserispor'un bir hafta öncesinde sahasında oynadığı Alanyaspor maçını 7.129 kişi izlemişti.

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