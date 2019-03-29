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"Kayserispor ilk 10’da tamamlayacak"

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz, ligi ilk 10 takım arasında tamamlayacaklarını iddia etti.

29 Mart 2019 Cuma 09:23
"Kayserispor ilk 10’da tamamlayacak"

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz, ligi ilk 10 takım arasında tamamlayacaklarını iddia etti.


Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların henüz takıma katılmamasından dolayı eksik gerçekleştiriliyor. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz da, takıma moral yemeği tertipledi. Sahibi olduğu at çiftliğinde teknik heyet ve futbolcuları konuk eden Türker Horoz, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligi ilk 10 takım arasında tamamlayacağına inandığını söyledi. Karaman’ın göreve gelmesi ile birlikte çok iyi bir ivme yakalandığını ifade eden Türker Horoz, "Kalan 8 maçımız var. Rizespor mağlubiyeti ve Başakşehir beraberliği hızımızı kesse de kalan maçlardan maksimum puanları toplayıp ilk 10 takım içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum. Takımımıza sonsuz başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.


Teknik heyet ve futbolcular, yemek sonrasında çiftliği gezerken atlarla da objektiflere poz vermeyi de ihmal etmediler.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 09:23
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