Kayserispor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü sahasında Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.