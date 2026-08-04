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Gündem Kayserili besici 2027 kurbana hazırlanıyor! Parayı kamyonla götürecek!
Gündem

Kayserili besici 2027 kurbana hazırlanıyor! Parayı kamyonla götürecek!

Yeniakit Publisher
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Kayserili besici 2027 kurbana hazırlanıyor! Parayı kamyonla götürecek!

2027 Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Kayserili bir besicinin sosyal medya paylaşımı, kısa sürede geniş ilgi gördü. Kars'tan satın aldığı kurbanlık danalar ile deste deste 200 TL'lik banknotları yan yana paylaşan besici, "Bakış açısı meselesi..." notuyla takipçilerini gülümsetti.

Kurbana beslemek için dana almak üzere Kars'ın köylerini gezen Kayserili besici, satın aldığı erkek danaları kamyonla memleketine sevk etti. Sevkiyat sırasında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan besici, ticarete mizahi bir bakış açısı getirdi. Paylaşımda ilk karede kamyon kasasına dizilmiş deste deste 200 TL'lik banknotlar yer alırken, ikinci karede aynı kasaya yüklenen kurbanlık danalar görüldü. İki fotoğrafı "Bakış açısı meselesi..." notuyla paylaşan besici, kurbanlık hayvanların kendisi için taşıdığı ekonomik değeri esprili bir dille anlattı.

KAYSERİLİ ZEKASI İŞ BAŞINDA

Kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşan paylaşım, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı paylaşımı mizahi bulurken, bazı yorumlarda "Kayserili zekâsı yine iş başında" ifadeleri kullanıldı. 2027 Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, besicinin esprili paylaşımı sosyal medya platformlarında en çok konuşulan içerikler arasında yer aldı.

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