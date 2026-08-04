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Gündem İspanya kavruluyor! Tarihin en sıcak ve en kurak yazı yaşanıyor
Gündem

İspanya kavruluyor! Tarihin en sıcak ve en kurak yazı yaşanıyor

Yeniakit Publisher
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İspanya kavruluyor! Tarihin en sıcak ve en kurak yazı yaşanıyor

İspanya Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Sara Aagesen, ülkede resmi kayıtların tutulmaya başladığı 1961 yılından bu yana en sıcak ve en kurak yaz mevsiminin geçirildiğini açıkladı.

İspanya Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Sara Aagesen, ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en sıcak ve en kurak yaz mevsiminin yaşandığını bildirdi.

Aagesen, sosyal medya hesabından, İspanya'yı etkisi altına alan ve ülkede şiddetli orman yangınlarına neden olan sıcaklıklara ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında İspanya Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) verilerine yer veren Aagesen, haziran-temmuz döneminin 1991-2020 ortalamasına kıyasla 2,9 derece daha sıcak olduğunu belirtti.

 

Aagesen, iki aylık dönemi kapsayan en yüksek sıcaklık rekorunun böylece geride bırakıldığı bilgisini vererek "Kayıtlardaki en sıcak 10 haziran-temmuz döneminden 9'u, 21'inci yüzyılda yaşandı ve en sıcak 5'inin (haziran-temmuz dönemi) tamamı da 2015'ten bu yana kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Ülkenin ayrıca normale göre daha az yağış aldığını kaydeden Aagesen, kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en sıcak ve en kurak yaz mevsiminin yaşandığını ifade etti.

Aagesen, iklim krizinin temel nedenlerinin ele alınmasına yönelik işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

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