Kayseri’de yeni şefler Mutfak Sanatları Merkezi’nde yetişecek

Leziz ürünleriyle adından söz ettiren Kayseri’de yaklaşık 2 bin metrekarelik alana Mutfak Sanatları Merkezi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bulunan merkezde yağlama, Kayseri mantısı, yağ mantısı, tepsi mantısı ve Çerkez mantısı, pastırmalı paçanga böreği, nevzine tatlısı ve katmer gibi çok sayıda yöresel yiyecek yapılarak beğeniye sunuluyor. Mantının yapılışını merak edenler, hamur işleme atölyesinde kadın ustaları izleme imkânı buluyor.

PÜF NOKTALAR ÖĞRETİLİYOR

Yemeklerde kullanılan etler, et işleme bölümünde sergileniyor. Ayrıca meraklılarına aşçılık ve pastacılıkla ilgili eğitimler veriliyor. Her hafta sonu verilen eğitimlere katılanlar, atölyelerde yemeklerin püf noktalarını da öğreniyor.

Kentin coğrafi işaretli ürünleri ile kadın kooperatiflerince üretilen yöresel lezzetler de Mutfak Sanatları Merkezi’nde sunuluyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi’nce hayata geçirilen proje kapsamında Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nü tercih edecek öğrencilere 2025-2026 akademik yılında aşçılık eğitimi verilecek. Merkez, yeni şeflerin yetişmesine katkıda bulunacak. Bu bölümleri tercih edecek ilk 5 bine giren öğrencilere burs, istihdam ve yabancı dil eğitimi desteği de sağlanacak.

4 AYLIK EĞİTİMLER VERİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin gastronomi alanında öncü olması için Mutfak Sanatları Merkezi’ni devreye aldıklarını söyledi.

Kayseri mutfağının 200’ün üzerinde lezzete sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, merkezde rezervasyonla yer bulunabildiğini kaydetti. Nezih bir ortamda kentin lezzetlerini sunduklarını anlatan Büyükkılıç, “İnsanlar yediklerini görebiliyor, hangi koşullarda yapıldığı malumatını edinebiliyor. Yöresel lezzetlerimizi tadıyorlar, mesela nevzine tatlımıza ilgi yoğun” dedi.

Mutfak Sanatları Merkezi’nin aşçıların yetişmesinde rol oynayacağını aktaran Büyükkılıç, “4 aylık eğitimler vereceğiz. Erciyes Üniversitesi bünyesinde gastronomi bölümü açıldı, protokol imzaladık, burada faaliyet yürütülecek. YÖK’le görüştük, ilk 5 bine girip gastronomi bölümünü tercih edenlere burs vereceğiz. Burada güzel bir uyum ortaya çıktı” diye konuştu.

Hasan Nuri Kuş ise merkeze ilk kez geldiğini, hem ortamı hem de yemekleri çok beğendiğini dile getirdi.

Burak Bal da kentin yöresel tatlısı nevzineyi tattıklarını, çok beğendiklerine işaret etti. Emeği geçenlere teşekkür etti.

ROBOTLAR SERVİS YAPIYOR

Kayseri mutfağına ait ürünler ‘MSM’ isimli robot tarafından müşterilere servis ediliyor. Mutfak Sanatları Merkezi Müdürü İsmail Furkan Olgun, “Şu ana kadar çok olumlu dönüşler aldık. Hatta sadece robot için gelen misafirlerimiz bile var. Özellikle çocuk misafirlerimiz robot için buradalar. Robotla arkadaş oldular. Çok güzel sözler duyuyoruz” dedi. Olgun, robot için “Masalara yemekleri ve tatlıları taşıyor. Garson arkadaşlarımıza yardımcı oluyor. Servis hizmetini rahatlatıyor. Masalardan servisin toplanmasına yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı. Robotla servis yapılmasından dolayı olumlu tepkiler aldıklarına dikkat çeken Olgun, “Masaları haritalandırdık. Harita verilerinin yüklendiği robot, hangi masaya gideceğini biliyor. Harita yardımıyla servis yapıyor. Şu ana kadar çok olumlu tepkiler aldık. Hatta sadece robot için gelen misafirlerimiz bile var. Özellikle çocuk misafirlerimiz robot için buraya gelmek istiyor. Robotla arkadaş oldular. Çok güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz” şeklinde konuştu.