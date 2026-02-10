Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinden kurtardığı bölgelerdeki çatışmalarda "Bir Kürt olarak neden SDG’ye destek vermediği" yönündeki eleştirilere cevap veren Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği, bu konudaki tutumunu açık açık dile getirdi.

Kendisinin her şeyden önce bir Müslüman olduğunu belirten Dr. Karadaği, "Bana, bir gün sorulacağını hiç tahmin etmediğim bir soru soruldu: 'Kürt halkının yanında mısın? SDG’nin yanında mısın?' Eğer bazı puslu hava oluşturma çabaları, fitne ve iftira girişimleri olmasaydı, bu iki soru aslında cevap vermeye bile ihtiyaç duymayacağım sorulardı. Ancak söylentilerin önünü kesmek ve taşları yerine oturtmak adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Benim ilk ve son aidiyetim İslam'dır. Bu en üst kimliğin gölgesi altında tüm ulusal ve insani kimlikler yer alır. Yüce Allah'a şükürler olsun ki fikrim, hiçbir 'bozuk akide' veya seküler partinin ideolojisiyle kirlenmemiştir" ifadelerini kullandı.

DİNE KARŞI OLANLARA BEN DE KARŞIYIM

SDG, Komünist Parti veya Baas gibi yapılara olan mesafesinin tesadüfi olmadığını vurgulayan Karadaği, şunları kaydetti: "Ben onlarla beraber değilim. Seküler ideolojiye sahip kesimlere ve partilere karşı tutumum ilkesel ve fikridir. Bu, onların felsefi temellerinin benim İslami referansımla çatışmasından kaynaklanıyor. Dinle savaşan, dini dışlayan veya dine karşı olan ideolojilere ben de karşıyım."

4 YILDIR KÜRTLERİN YANINDAYIM

Kürt halkına verdiği desteğin herhangi bir partiye bağlı olmadığını ifade eden Karadaği, şu açıklamada bulundu: "40 yılı aşkın bir süredir insani yardım, eğitim, kalkınma ve hakların savunulması noktasında Kürt halkının yanındayım. Benim bu desteğim hiçbir zaman bir partiye veya ideolojik bir bayrağa bağlı olmamıştır. Benim tarafım insan, hak ve adalettir. Bu, inancımın ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir gereğidir. Filistin davası ile Suriye halkının özgürlük mücadelesine desteğim, Yemen'deki Husi darbesine karşı duruşum ile Keşmir, Arakan ve Doğu Türkistan'daki ezilen toplumlara verdiğim destek de bunun kanıtıdır. Müslümanlar söylentilere göre değil, şer'i ve ahlaki ölçülere göre hareket etmelidir. Fikri farklılıklar, gerçekleri çarpıtmak veya mazluma yardım etmekten vazgeçmek için bir bahane olamaz" dedi.