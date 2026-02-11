Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

  • İSTANBUL
Giresun’un Görele ilçesi, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç taciz iddialarıyla sarsılıyor. Belediye bünyesinde çalışan bir personelin henüz 16 yaşındaki lise öğrencisi kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği öne sürülen Dede, yargıya intikal eden skandalla Türkiye gündemine oturdu. Yaşadığı ağır travmayı anlatan mağdur genç kız, maruz kaldığı mesajlar sonrası psikolojisinin altüst olduğunu ve eğitim hayatının sekteye uğradığını gözyaşları içinde ifade etti.

Giresun'un Görele ilçesi taciz skandalı ile çalkalanıyor. CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede (42), önceki gün savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

 

KADIN VEKİLDEN DESTEK

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Dede'ye destek amacıyla adliye önüne gelen CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve CHP ilçe gençlik kolları, Dede'yi çıkışta karşılamıştı. Milletvekili Gezmiş, Hasbi Dede'ye sarılıp geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

 

Yurtdışına çıkış yasağı ve 500 bin lira kefaletle serbest kalan Dede'nin savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına neden olan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Dede'nin WhatsApp üzerinden yaşı küçük kızı taciz ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.

 

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Sabah'ın haberine göre Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T. başından geçenleri anlattı: "O gece saat 03.22'de Başkan Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi.

 

Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim. Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.

 

Ona, 'Siz başkan 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum.

 

O da bana 'Yanlış mı anladın, tamam yazmadım kabul edip kapat konuyu' diye yazdı. Ardından durumu önce anneme, sonra babama anlattım. Annemle emniyet müdürlüğüne giderek şikâyetçi olduk. Bu olay psikolojimi olumsuz etkiledi."

 

'MESAJ TELEFONDAN'

Mağdur ailenin avukatı Sena Nur Sarıal, "Başkan Hasbi Dede sosyal medya hesabını başka birinin kullandığını öne sürüyor, ancak sosyal medya hesabını kullanan kişi belli saatlerde ve sadece Twitter, Facebook kullanımı olduğu, WhatsApp uygulamasının başkanın kendi telefonunda açık olduğu belirlendi" dedi.

'SAKIN ANNENE SÖYLEME'

Cep telefonuna el konulan Dede'nin T.T.'ye yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Mesajlarda CHP'li başkanın gece saat 03.22'de önce Instagram'dan genç kıza "Merhaba" yazdığı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdiği ve "Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak" diyerek uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Dede'nin küçük kıza "Sakın annene söyleme", "Beni beğeniyor musun?" "Sence nasıl görünüyorum?", "Etkiliyorsun beni" ve "Sevgilin olabilir, sorun yok" gibi mesajlar attığı görüldü.

 

'ADALET YERİNİ BULACAK'

Genç kızın emekli öğretmen babası Ahmet T. (66) ve annesi Nuray T. (44) yaşananlara tepki gösterdi. Anne Nuray T., "Belediyede iki yıldır çaycılık yapıyorum. Cumartesi günü İstanbul'a günübirlik geziye gittik, döndüğümüzde kızım bu olayı yaşadı.

Onun da benim kızımın yaşlarında kızı var. Bu davranışı bize çok zarar verdi. Başkan serbest bırakıldı, ancak dava devam ediyor. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

 

TEKRAR İFADEYE ÇAĞRILIP TUTUKLANDI

Başkan Dede ifadesinde belediyede basın yayınla uğraşan 5 kişilik personeli olduğunu, onları işten çıkarmayı düşündüğünü belirterek, "Henüz onlara söylemedim ama işten çıkarmayı düşünüyordum, bana kumpas kurmuş olabilirler. Ben değil onlar yazmıştır" dedi.

Dede'nin WhatsApp'ı sadece kendi telefonunda kullandığı öğrenildi. Bu 5 kişi de ifadeye çağrıldı. İtiraz üzerine yakalama kararıyla tekrar adliyeye çağrılan Dede, "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık suretiyle taciz" suçundan tutuklandı.

 

