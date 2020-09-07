  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Aktüel

Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 00:17:11 -
Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen kavgada tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Antalya Sokağı'nda N.A. (41) ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A, şüpheli tarafından tabanca ile vuruldu.

Çevredekilerin yardımıyla Kayseri Şehir Hastanesine götürülen N.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir parti daha kuruldu!
Siyaset

Bir parti daha kuruldu! "10 milyon kişiyiz, barajı aşacağız"

Güzel Parti bir yıldır süren çalışmaların ardından geçen hafta resmen kuruldu.

Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay
Yerel

Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay

Adana’da bir muhtar, belediyede greyder operatörü olarak çalışan şahsı rehin aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler..
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı