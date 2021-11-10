Kayseri'de sirenler 5 dakika erken çaldı
Kayseri’de, M. Kemal'in vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, siren saat 09.00’da çaldı.
M. Kemal, 83. ölüm yıldönümünde Kayseri’de anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda yağmur altında düzenlenen törende ilk olarak Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin çelenkleri bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 09.05’te çalması gereken siren 09.00’da çaldı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın ‘henüz erken’ demesine rağmen sirenler çaldı. Sirenler çalınca vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksek Yiğit, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.