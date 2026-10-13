Kayseri’de otomobil direğe çarpıp takla attı: Sürücü ve yolcu ağır yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Sürücü ve yolcu, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. yönetimindeki 38 BF 143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarparak takla attı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.A. yönetimindeki 38 BF 143 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan S.A. ve yolcu İ.T.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.