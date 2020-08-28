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Aktüel Kayseri'de ölü bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı
Aktüel

Kayseri'de ölü bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:51:32 -
Kayseri'de ölü bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulunan kişinin katil zanlısı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusuf A'nın 24 Ağustos Pazartesi günü Kırkgeçit Mahallesi Mecit Yaylası Saldere mevkisindeki ormanlık alanda silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, katil zanlısı olduğu belirlenen B.A. suç aleti tabancayla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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