Kayseri’de yoğun kar yağışı sürüyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, hangi ilçelerde okullar tatil?

Kayseri’de okullar tatil mi? Kayseri’de yüz yüze eğitim iptal mi?

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesine, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan hamile ve engelli personelin ise yine 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.