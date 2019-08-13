0553 313 94 23

Kayseri'de kasaplarda sucuk mesaisi

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününden itibaren sucuk imalatı yapan işletmelerde yoğunluk yaşanmaya başladı- Sucuk imalatçısı Mehmet Dayıoğlu:"Çevre illerden dahi sucuk yapımı için buraya geliyorlar"

13 Ağustos 2019 Salı 19:25
Kayseri'de kasaplarda sucuk mesaisi

KAYSERİ (AA) - Sucuk ve pastırmayla anılan Kayseri'de, Kurban Bayramı'nda sucuk imalatı yapan işletmelerde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban etinden sucuk yapmak isteyenler, bayramın 3'üncü gününden itibaren soluğu kasaplarda alıyor.

Kentte 200 yıldır sucuk imalatı yapan bir ailenin beşinci kuşak temsilcisi Mehmet Dayıoğlu, AA muhabirine, yüzlerce yıllık bir kültürü yaşattıklarını, dedelerinden, babalarından öğrendikleri geleneksel yöntemle sucuk imalatına devam ettiklerini söyledi.

Halkın talebine yetişmeye çalıştıklarını belirten Dayıoğlu, "Bayram boyunca bir yoğunluk yaşıyoruz. Çevre illerden dahi sucuk yapımı için buraya geliyorlar." dedi.

- "Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar"

Yaklaşık 30 ton sucuk doldurduklarını ifade eden Mehmet Dayıoğlu, şunları kaydetti:

"Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar var. Vatandaşlar genelde yaz mevsiminde sucuk içini yoğurup bir gün bekletiyorlar. Bu uygulama kış mevsimi için geçerlidir. Yaz döneminde bir gün değil, bir saat bile bekletmemeleri gerekiyor. Yaz mevsiminde sucuk içi karıldığı zaman bağırsağa girmesi lazım ki ekşimesin. Bir de güneşte kurutmaya çalışıyorlar, bu yöntem de çok yanlış. Yaklaşık 4 gün boyunca sucuklar gece 2-3 saat dışarı asılır, daha sonra buzdolabına alınır, bir hafta burada durduktan sonra da buzdolabının dondurucu kısmına almaları lazım."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 19:25
  1. Kurban Bayramı
  2. Mehmet Dayıoğlu
  3. sucuk imalatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Marmara Adası'ndaki orman yangını
    1. GÜNCELLEME - Marmara Adası'ndaki orman..
    2. 'Liverpool fantastik bir takım'
    3. Tosya’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    4. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    5. Şanlıurfa’da yapı markette büyük yangın
    6. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
    7. Hong Kong Havalimanı uçuşlara kapatıldı!
    8. Şanlıurfa'da iş yeri yangını
    9. Salah'tan Türkçe mesaj
    10. UEFA Süper Kupa maçına doğru
    11. Mohamed Salah'tan Türkiye mesajı
    12. Ronaldo'dan dikkat çeken açıklama:..
    13. Kayseri'de kasaplarda sucuk mesaisi
    14. Rebocho: 'Elimden geleni yapacağım'
    15. 4 buçuk milyon liralık uyuşturucu ele..
    16. Yunanistan’da korkutan yangın
    17. Amerika'dan Çin’e yeşil ışık
    18. Fethiye’de orman yangını!
    19. Emniyet’ten bayram boyunca havadan..
    20. Kars'ta at arabası devrildi!
    21. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Çakır’a..
    22. FETÖ'cü alçak Enes Kanter 'babam'..
    23. Chelsea son antrenmanını Beşiktaş..
    24. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    25. Yol verme tartışması kanlı bitti: 1..
    26. Ayvalık’ta jandarmadan uygulama..
    27. İstanbullular Eminönü İskelesi'nde..
    28. Cedi Osman, Dünya Kupası ile açıklama..
    29. Muhammed Salah'tan Türkiye mesajı
    30. MHP genel başkan yardımcısı Yıldırım:..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı