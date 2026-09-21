Kriz mi olacak, zaferler mi olacak? Beşiktaş'ın inanılmaz Ekim fikstürü: Zorlu dönem
Beşiktaş'ın Milli aradan sonra zor mesaisi başlıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın Milli aradan sonra zor mesaisi başlıyor.
Amed'e deplasmanda 3-2 kaybeden Beşiktaş, liderlik fırsatını kaçırmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın milli ara sonrasındaki 'ekim fikstürü' ise oldukça dikkat çekici...
Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle birlikte hem Amed hem de Beşiktaş açısından liderlik fırsatı doğmuştu. Ev sahibi ekip, 3-2'lik galibiyetle birlikte istediğini aldı. Kartal ise 6. haftada 2. yenilgisini yaşadı. Milli araya girdik ve Siyah-Beyazlı ekibi zorlu bir periyot bekliyor.
Beşiktaş'ın Ekim ayı fikstürü şöyle olacak: 11 Ekim: Beşiktaş-Kocaelispor 15 Ekim: Hoffenheim-Beşiktaş 19 Ekim: Trabzonspor-Beşiktaş 22 Ekim: Beşiktaş-Crystal Palace 26 Ekim: Beşiktaş-Başakşehir
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, bu boşlukta milli takımlara gitmeyen oyuncularıyla yakından ilgilenme fırsatını bulacak. Ayrıca sıradaki rakiplerin analizleriyle ilgili de çalışmalar yürütülecek. Kartal'ın ekim ayında göstereceği performans, hem ligde hem de Avrupa'daki geleceğini direkt olarak etkileyecek.
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