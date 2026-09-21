Kulağınıza küpe olsun: Trafikte bunu yapana 543 bin lira ceza!
Burdur'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken mezar taşına zarar veren sürücüye 543 bin TL ceza kesildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Burdur'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken mezar taşına zarar veren sürücüye 543 bin TL ceza kesildi.
Burdur merkez İnönü Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayıp, kaçan motosiklet sürücüsü B.B. asri mezarlıktaki kabre çarparak zarar verdi.
543 BİN TL CEZA KESİLDİ
Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanarak cezai işlem uygulandı.
Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakasız araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden 543 bin lira idari para cezası uygulanarak motosiklet trafikten men edildi ve otoparka çekildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23