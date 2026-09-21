  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kulağınıza küpe olsun: Trafikte bunu yapana 543 bin lira ceza! Derbide Arda Güler’i çılgına çeviren an! İnsan bunu düşmanına bile yapmaz İklim uzmanı heyecanlandırdı: Türkiye’de bereketli sonbahar Para transfer ederken bu 7 hatayı sakın ama sakın yapmayın! İşte yanlış giden paranın kurtarılma yöntemi Talep patlaması yaşanıyor: Kilosu 600 TL'ye kadar çıktı! Sumak yıllardır Anadolu'da tüketiliyor: Sumak nereden geliyor? Ana ülkesi neresi? Sağlık için gerekli, şekeri dengeliyor Amasya'nın tescilli misket elmasında hasat başladı Şok gelişme: Sıcağı sıcağına bu yapılır mı? Trabzon'da 'açık kamera' krizi Gemi inşasında seri üretime geçildi: Siparişler üç katına çıktı, ülkeler resmen kuyruk oldu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kulağınıza küpe olsun: Trafikte bunu yapana 543 bin lira ceza!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kulağınıza küpe olsun: Trafikte bunu yapana 543 bin lira ceza!

Burdur'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken mezar taşına zarar veren sürücüye 543 bin TL ceza kesildi.

#1
Foto - Kulağınıza küpe olsun: Trafikte bunu yapana 543 bin lira ceza!

Burdur merkez İnönü Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayıp, kaçan motosiklet sürücüsü B.B. asri mezarlıktaki kabre çarparak zarar verdi.

#2
Foto - Kulağınıza küpe olsun: Trafikte bunu yapana 543 bin lira ceza!

543 BİN TL CEZA KESİLDİ

#3
Foto - Kulağınıza küpe olsun: Trafikte bunu yapana 543 bin lira ceza!

Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

#4
Foto - Kulağınıza küpe olsun: Trafikte bunu yapana 543 bin lira ceza!

Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakasız araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden 543 bin lira idari para cezası uygulanarak motosiklet trafikten men edildi ve otoparka çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O sapkının ismi Eyüp’e yakışmıyor
Gündem

O sapkının ismi Eyüp’e yakışmıyor

Fatih Sultan Mehmed’in emaneti İstanbul’un en mübarek tepelerinden birine asılan, ecdat mirasını Fransa’ya kaçırarak, kendisine koleksiyon y..
Almanya seçimlerinin galibi Türk başbakan adayı Elif Eralp kimdir?
Gündem

Almanya seçimlerinin galibi Türk başbakan adayı Elif Eralp kimdir?

Berlin seçimlerinde sandıktan çıkan ilk sonuçlar, Türkiye kökenli Elif Eralp’i Almanya’nın gündemine taşıdı. İlk projeksiyonlarda Eralp’in b..
İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat
Gündem

İstanbul’da 5 ilçede yollar kapatıldı! FSM ve TEM’i kullanacaklar dikkat

İstanbul’da düzenlenen etkinlik nedeniyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu’ndaki bazı yollar saat 06.00 itibarıyla araç trafiğin..
Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!
Spor

Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma da Amedspor 3 puanın sahibi ol..
Alın bildirinizi başınıza çalın! 'Ailem Güvende' 7 ülkeyi kudurttu
Dünya

Alın bildirinizi başınıza çalın! 'Ailem Güvende' 7 ülkeyi kudurttu

Türkiye’de milli bünyeyi, aile yapısını ve evlatlarımızı korumak adına kararlılıkla başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları, Batı’daki küre..
İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti
Dünya

İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti

ABD’li Senatör Jeanne Shaheen’in, İsrail’e 40 bin ağır bomba gönderilmesini de kapsayan 2,8 milyar dolarlık silah satışını durdurduğu öne sü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23