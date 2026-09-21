Dünya ekonomisine nefes aldıran gelişme! Güvenli olduğunu ilan ettiler

Küresel deniz ticaretinin kritik geçiş noktalarından Süveyş Kanalı’nda seyrüseferin normal şekilde sürdüğü bildirildi. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, gemi trafiğinde iyileşme yaşandığını belirterek kanalın hizmet kapasitesi ve güvenliğine ilişkin mesajlar verdi.

İskenderiye’de, Ulaştırma Bakanlığı Deniz Taşımacılığı Sektörü tarafından 2026 Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Rabi, kılavuz kaptanların yüksek hazırlık düzeyiyle görev yaptığını ve geçişlerin düzenli yürütüldüğünü söyledi.

Süveyş Kanalı'nın seyrüsefer trafiğinin düzenli ve sunulan hizmetlerin yüksek verimlilikte olduğunu vurgulayan Rabi, kılavuz kaptanların en üst düzeyde performans ve hazırlıkla görev yaptığını ifade etti.

Seyrüsefer raporlarının kanaldaki geçiş oranlarında iyileşme gösterdiğine dikkati çeken Rabi, ağustos ayında 68,3 milyon ton net yük taşıyan 1358 geminin kanaldan geçtiğini ve 567,1 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.

Rabi, geçen yılın aynı ayında ise 45,2 milyon ton net yük taşıyan 1070 geminin geçtiğini ve 326 milyon dolar gelir elde edildiğini hatırlatarak, gemi sayısında yüzde 27, net yük miktarında yüzde 51,1 ve gelirlerde yüzde 56,7 artış kaydedildiğini belirtti.

Son yıllardaki küresel ve bölgesel jeopolitik değişimlere değinen Rabi, uluslararası alanda yaşanan krizlerin küresel tedarik zincirlerini doğrudan etkilediğini, ancak Süveyş Kanalı'nın bu zincirlerin güvenliğindeki kritik rolünü ve ikame edilemez konumunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Babulmendeb gerilimi

Mısır makamlarından yapılan bu açıklamalar, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve Süveyş Kanalı'na geçiş kapısı konumunda olan Babulmendeb Boğazı'ndaki gerilimin gölgesinde geldi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Husilerin Kızıldeniz ve Babulmendeb'deki ticari gemileri hedef alması, büyük denizcilik şirketlerinin rotalarını Ümit Burnu'na çevirmesine neden olmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, yakın zamanda yaptığı bir değerlendirmede, Kızıldeniz'deki gerilimler nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinden yaklaşık 11 milyar dolar kayıp yaşadığını belirtmişti.