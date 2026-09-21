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Teknoloji Tartışmaya Nvidia cephesi de katıldı Yapay zeka insanlığı yok edebilir mi
Teknoloji

Tartışmaya Nvidia cephesi de katıldı Yapay zeka insanlığı yok edebilir mi

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Tartışmaya Nvidia cephesi de katıldı Yapay zeka insanlığı yok edebilir mi

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekanın ilerleyen yıllarda insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki görüşlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Huang, bu tür iddiaların bilimsel bir dayanağının olmadığını savunarak söz konusu yaklaşımları “kıyamet senaryoları” olarak değerlendirdi.

Huang, CBS News'e verdiği röportajda, bazı yapay zeka araştırmacılarının teknolojinin 2030'a kadar insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki değerlendirmelerine ilişkin, "2030, dünyanın sonu olmayacak. Bunun dünyanın sonu olma ihtimali yüzde 0." ifadelerini kullandı.

Bu tür söylemleri "kıyamet senaryoları" olarak nitelendiren Huang, bu tahminlerin "bilime dayanmadığını" belirterek söz konusu uyarıları reddetti.

Huang, yapay zeka geliştiricileri üzerindeki denetimlerin artırılmasına yönelik çağrılara ilişkin yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmadığını ve ABD'deki mevcut önlemlerin yeterli olduğunu savundu.

 

ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabetine de değinen Huang, Amerikan teknolojilerinin Çin'e satışına yönelik yasaklara karşı olduğunu söyledi.

Huang, veri merkezlerinin yaygınlaşmasına ilişkin kamuoyundaki tepkiler konusunda ise "Daha erken gelip sizinle konuşmadığımız için üzgünüz." şeklinde yanıt verdi.

 

"Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddiası

OpenAI ve Anthropic'te son üç yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti.

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri için kontrolsüz yarış içinde olduklarını ileri süren Coxon, bu sistemlerin yakın gelecekte "her şeyi hackleyebilecek" insanüstü sistemlere dönüşebileceğini savunmuştu.

Coxon, ayrıca yapay zeka modellerini geliştiren bazı sektör çalışanlarının bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandıklarını öne sürmüştü.

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