İlk milli araya 3 yenilgi ile girdi! Beşiktaş’ın en büyük kabusu deplasman

Siyah-beyazlı futbol takımı, son 5 sezonda ortaya konan olumsuz tablonun aksine 2026-2027 sezonuna yüksek perdeden giriş yaptı. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kısa süre içinde yaptığı dokunuşlarla camiayı ve siyah-beyazlı taraftarları yeniden umutlandırdı. Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 13 maça çıkan Beşiktaş, 10 galibiyet alırken, 3 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rakip fileleri 26 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 9 gol gördü. Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun ardından lig ve Avrupa kupalarında başarının uzağında kaldı. Bu sezona futbol direktörü Önder Özen ve İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano işbirliğiyle giren siyah-beyazlılar, lig ve Avrupa kupalarında aldığı pozitif sonuçlarla taraftarını umutlandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde üç tur atlayarak lig aşamasına yükselen Beşiktaş, ilk hafta maçında Olimpik Marsilya'yı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Ligde de ilk 6 haftada 4 galibiyeti, 2 yenilgisi bulunan siyah-beyazlılar, ilk sıradaki Amed Sportif Faaliyetleri ve ikinci basamakta bulunan aynı puanlı (13) Galatasaray'ı 1 puan geriden takip ediyor. Bu sezon Beşiktaş'ın savunma oyuncularının skor katkısı da dikkati çekti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun sisteminde rakibi önde karşılayan ve oyunun sık sık içinde aktif rol oynayan siyah-beyazlı savunma oyuncuları, takıma 5 gollük katkı verdi. Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo 3, sol bek Rıdvan Yılmaz ve stoper Emirhan Topçu ise 1'er gol kaydetti.