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Ekonomi

Kayseri'de jeotermal sahaları ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-10 08:25:54 -
Kayseri'de jeotermal sahaları ihale edilecek

ANKARA (AA) - Kayseri'de 3 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 3 jeotermal kaynak alanı açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 4 bin 900 ile 4 bin 882 hektar arasında değişen sahaların ihalesi, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.


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