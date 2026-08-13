Kayseri’de iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde iş makinesi ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki A.Ç., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesindeki Erdemli Kavşağı’nda meydana geldi. O.A. yönetimindeki 50 2001 003 plakalı iş makinesi ile A.Ç.’nin kullandığı 63 ANB 958 plakalı motosiklet çarpıştı.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen A.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.