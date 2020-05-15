Kayseri'de hobi bahçeleri 20 Mayıs'ta açılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hobi bahçelerinin 20 Mayıs'ta hizmete açılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı yanındaki Doğal Ürünler Bahçesi’nde incelemede bulunan Büyükkılıç, halkın hobi bahçelerinin açılmasını istediğini belirtti.

Bu yıl 1784 hobi bahçesinin koronavirüs sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hizmete açılamadığını aktaran Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızdan açılması için yoğun talep geliyor. Haklı olarak mevsimin geçtiğini hatırlatıyorlar. İl Hıfzıssıhha Kuruluna ısrarla taleplerimizi ilettik. Belirli koşullara uyulması şartıyla açılabileceği şeklinde bize yetki verdiler. Biz de istenilen kriterlerin sağlanması şartıyla hobi bahçelerini sahipleriyle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan anlayış beklediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bize bulaşmaz mantığıyla hareket etmek, komşuluk ilişkileriyle muhabbet ortamları sağlamak ve ortak alanların kullanımı mümkün olmayacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız hobi bahçelerine gelemeyecek. Her hobi bahçesine maksimum iki kişi gelebilecek ve burada belirli süre kalabilecek."