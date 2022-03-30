Kayseri'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı!
Kayseri'de freni boşalan kum yüklü kamyon, ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için girdiği yan yolda devrildi, sürücü yaralandı.
Kayseri'de freni boşalan kum yüklü kamyon, ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için girdiği yan yolda devrildi, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre A.A'nın (39) kullandığı 38 FV 350 plakalı Melikgazi Belediyesine ait kum yüklü kamyonun Nalçık Bulvarı'nda freni boşaldı.
Işıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevrasıyla yan yola giren kamyon, kaldırma çarpıp devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan A.A, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.