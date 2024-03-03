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Yaşam Kayseri’de 9’uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti
Yaşam

Kayseri’de 9’uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-03-03 03:57:00 -
Kayseri’de 9’uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 9’uncu kattan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2270. Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.B. (14), 9’uncu kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından E.B.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acılı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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