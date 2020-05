Kayseri’de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk koyma töreninde konuşan Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, “Bu ülke gençlerin omuzlarında muasır seviyelere yükselecek” dedi.

Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından düzenlenen çelenk koyma töreni, korona virüs tedbirleri dolayısıyla kısıtlı katılımcı ile gerçekleşti. Çelenk koyma törenine Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, okul müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Öte yandan Develi ilçesinde de çelenk koyma töreni düzenlendi. Develi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir ve bazı okulların müdürleri katıldı.

Gençlerin evde olmaları halinde dahi devletin onlar için her türlü tedbiri aldığını söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici Murat Eskici, “Bizler istiklale, istikbale ve istikrara aşık bir milletin torunları olarak burada bulunmaktayız. 1010 yıl önce, bu ülkenin istiklali için yakılan bağımsızlık meşalesi, aradan 101 yıl geçmesine rağmen aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı coşkuyla devam ediyor. Her ne kadar Covid- 19 sürecinden dolayı bayramlarımızı yapmak için gençlerimiz dışarı çıkmasa da, gençlerimizin evde kalıp hareketsiz kalmaması için onların gerek sportif faaliyetlerle, gerek kültürel faaliyetlerle bayramlarını yapması için devletimiz her türlü tedbiri almış bulunmakta. Biz de burada 101 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin yıl dönümünde milletimize güçlü olmanın, birlikte güçlü Türkiye olmanın amaçlarını anlatmak ve göstermek için çelenk sunma törenimizi yaptık. Ülkemizle ve milletimizle gurur duyuyoruz. Gençliğimizi seviyor, gençlerimize güveniyoruz. Bu ülke genç kardeşlerimizin omuzunda daha ileri gidecek ve muasır medeniyetler seviyesine en iyi şekilde ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ülkemizin, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum” dedi.