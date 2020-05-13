Kayseri Ticaret Borsası
Sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 97 liradan işlem gördü
KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,47
|1,52
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,34
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|33,00
|Sucuk
|Kg
|54,00
|65,00
|Pastırma (takım)
|Kg
|92,00
|97,00
|Pastırma (karaparça)
|Kg
|84,80
|91,50