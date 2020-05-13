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Ekonomi

Kayseri Ticaret Borsası

Sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 97 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:45:47 -
Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,471,52
Arpa Kg 1,301,34
Kabak çekirdeği (yerli)
Kg 25,0033,00
Sucuk
 Kg54,0065,00
Pastırma (takım)
 Kg92,0097,00
Pastırma (karaparça)
 Kg84,8091,50


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