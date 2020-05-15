Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikası’na ait taksit ödemesini gerçekleştirdi

Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikası’na ait taksit ödemesini Özelleştirme İdaresi’ne gerçekleştirdi. Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, “Devletimizin hazinesine yaklaşık 100 milyon lira tutarında olan peşinattan sonraki 2. taksit bedelini ödemenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

2018 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ihale ile Turhal Şeker Fabrikası’nı 569 milyon liraya satın alan tek çiftçi kuruluşu olan Kayseri Şeker, sözleşme şartları çerçevesinde düzenli olarak yaptığı ödemelerine bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 100 milyon lira tutarındaki taksit tutarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesabına aktarmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade eden Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Devletimizin kasasına katkı sağlamanın sevinci ve gururu içerisindeyiz" diyerek şöyle konuştu:

"15 Mayıs 2020 bizim için gerçekten mutlu bir gün. Turhal Şeker Fabrikası’nın peşinattan sonra 2. taksiti olan 99 milyon 575 bin lirayı bugün itibariyle ödedik. Kayseri Şeker olarak Devletimizin Hazinesi’ne böylesi sıkıntılı günlerde katkı sağlama başarısını gösterdik. Bu gerçekten gurur verici bir durum. Biz bu ödeme ile Turhal Şeker Fabrikası’nın bedelinin 3’de 2’si tamamlamış olduk. Bundan sonra 100’er milyon liralık 2 taksitimiz kaldı. 2022 yılında ödememiz sonra erecek. Kayseri Şeker, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizin de yaşadığı bu sıkıntılı süreçte hiçbir aksaklığa yer vermeden bütün gücüyle çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışanlarımız üstün performans sergiliyor. Bu ödeme aslında bunun da bir ifadesi. Ben emeği geçen gayret gösteren tüm çalışanlarımıza ve çiftçilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Büyük Kayseri Şeker Ailesi her zaman sektörde öncü olma, en iyisini yapma anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Allah, Devletimize ve Şirketimize zeval vermesin."

Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na da katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Hüseyin Akay, "Sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde Biz Bize Yeteriz kampanyasına da Kayseri Şeker olarak katkı sağlamanın sevinci içerisindeyiz. Devletimiz tarafından yapılan böylesi anlamlı bir kampanyaya karınca kararınca destek vermek bizleri ayrıca mutlu etmiştir" diye konuştu.