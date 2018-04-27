Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs’ta açılacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Kayseri Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunmak için Kayseri’ye gitti.

1607 yatak kapasiteli, 43 ameliyathaneye sahip Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında yer alıyor.

Gümüş, Kayseri Şehir Hastanesinde yaklaşık 1000 hekimin görev yapacağını söyledi.

"Kayseri Şehir Hastanemizin 350 polikliniği, 4 bin 500 çalışanı olacak. İnşallah 5 Mayıs'ta 5'inci şehir hastanemizi açacağız. Fizik tedavi hastanesi hemen yanı başında yer alıyor. Ayrıca yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemiz de bulunacak. Bu kompleks büyük emeklerle gerçekleştirildi."

Gümüş, Eskişehir'deki şehir hastanesiyle ilgili de ayrıntılar verdi.

"Önümüzde şu anda Eskişehir Şehir Hastanemiz var. Onun da hazırlıkları tamamlandı. Toplam bu yıl içerisinde 8 bin 700 yataklı şehir hastanelerimizi hizmete sokacağız. Bugün Yüksek Planlama Kurulunda imzası atılan ve inşallah önümüzdeki hafta ihale sürecine başlayacağımız Sancak Tepe Şehir Hastanemizin de ihalesini başlatıyoruz. Temmuz sonuna kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu proje şehir hastaneleri içerisinde en büyü olan mega proje. İstanbul'da Sancaktepe'de 4 bin 200 yatak inşallah bu yıl temelini atacağız. Bu şekilde 40 bine yakın bir yatağı modernize etmiş oluyoruz."

Kaynak: AA