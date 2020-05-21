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Kayseri Kafkas Derneğinden 21 Mayıs açıklaması

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Kenan Kızılkaya, Büyük Çerkes Soykırım ve Sürgününün 156.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:15:55 -
Kayseri Kafkas Derneğinden 21 Mayıs açıklaması

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Kenan Kızılkaya, Büyük Çerkes Soykırım ve Sürgününün 156. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı. Kızılkaya, “21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına sürgün edilmesi, Kafkasya’nın Çerkessiz bırakılması, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımın yıl dönümüdür” dedi.


Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Kenan Kızılkaya açıklamasında şu ifadelere ye verdi:


“21 Mayıs, Çarlık Rusya’sının politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya’yı işgal etmesiyle başlayan ve 101 yıl devam eden Rus işgaline karşı direniş, varoluş ve adalet arayışımızın tarihidir. Bizler, yani anavatanda ve diasporada yaşayan Çerkesler olarak, başta Rusya ve Türkiye olmak üzere soykırımın ve sürgünün tanınmasını istiyoruz. Çifte vatandaşlık ve geri dönüş haklarının sağlanmasını, anadilde eğitim talebinin karşılanmasını, soykırımın tüm dünyada tanınmasını, asimilasyonlara son verilmesini ve anadilde yayın yapan radyo ve TV kanalının bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. 150 yılı aşkın bir süre önce anavatanlarından uzakta yaşamak zorunda bırakılan bir halkın çocukları olarak, sürgünün ve soykırımın ne demek olduğunu çok iyi biliyor ve böyle bir trajediyi başka hiç bir halkın yaşamamasını temenni ediyoruz.”

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