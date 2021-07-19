Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ilk depremden 7 dakika sonra ise 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Peki Kayseri fay hattı nereden geçiyor? Kayseri’de fay hattı var mı?

Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, Van depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ''Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir. Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." dedi.

“Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir.” diyen Üzeltürk, “Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." depremde en önemli hasarları alan alüvyon zemine kurulmuş binalardır" gerçeğini unutmadan Her zaman, deprem üretme yeteneğine sahip bu fayların etkilediği Kayserimizde, zemini iyi etüt ederek, bina zemin ilişkisinin sağlıklı kurulması çok önemlidir. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmayalım ve unutturmayalım.” dedi.

Kayseri deprem fay hattı