Kayseri Büyükşehir Belediyesi kış hazırlıklarına başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yollarda kullanılmak üzere kaya tuzu mal alımı yapacak. Alım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi 10.000 ton yollarda kullanılmak üzere kaya tuzu alacak. Tuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait İnecik asfalt şantiyesi, Gökkent tuz ambarı, Karpuzatan şantiyesi ve Erciyes tuz hangarına teslim edilecek. İşin ihalesi 27.07.2021 tarih ve saat 14:30’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2.kat 223 nolu odada gerçekleştirilecek.
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