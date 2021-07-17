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İSLAM Kayseri bayram namazı? İl il güncel bayram namazı vakitleri
İSLAM

Kayseri bayram namazı? İl il güncel bayram namazı vakitleri

Kayseri bayram namazı kaçta? 2021 yılında kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram namazına gidecek olanlar ise bulunacakları illerdeki namaz vakitlerini yakından araştırmaya başladı. Peki, Kayseri’de kurban bayramı namazı saat kaçta 20 Temmuz

Yeniakit Publisher
2021-07-17 18:00:00 -
Kayseri bayram namazı? İl il güncel bayram namazı vakitleri

Kurban bayramına az bir zaman kaldı. Bayramda camilere gidecek olanlar ise bayram namazı saatini araştırıyor. Peki, Kayseri’de bayram namazı saat kaçta Diyanet

Kayseri bayram namazı? İl il güncel bayram namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden illere göre bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte, il il bayram namazı saatleri:

Ankara                06.10

İstanbul               06.23

İzmir                    06.36

Antalya                06.25

Trabzon               05.41

Konya                 06.16

Kayseri                06.02

Bursa                  06.25

Zonguldak           06.11

Sivas                   05.54

Kars                     05.28

Adana                  06.07

Hatay                    06.05

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Bayram namazı nasıl kılınır?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duasını okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

 

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