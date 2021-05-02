2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmişti. Salgın nedeniyle birçok sınav için ertelenme kararı alınırken kaymakamlık sınavına dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Kaymakamlık sınavı hangi tarihte? Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu mu? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?

Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?

Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denk olan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık fakültelerden mezun olan adaylar, kaymakamlık sınavına girebilmektedir.

Kaymakamlık sınavı hangi tarihte?

Kaymakamlık sınavına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.