Kaymakamlığa ihtiyaç yardımı için kimler başvurabilir?

Çocuklu ailelere yapılacak destekler; okul öncesi, ilk öğretim, lise ve üniversitede okuyan çocuklar için sağlanacak. Muhtaçlara yapılan yardımlar ve evde bakım maaşları, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmasının ardından sırada çocuk okutan ailelerin olduğu belirtildi. Maddi anlamda sıkıntı çeken; çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan ailelere sosyal devlet anlayışı gereği olarak 500-900 TL arasında yardım sağlanacak.

Yapılan duyurularda okul öncesi dönem öğrencisi olan aileler için 500 TL, ilk öğretim için 750 TL, orta öğretim ve lise için 800 TL yardım yapılacağı belirtilirken üniversite öğrencisi olan aileler için 900 TL yardım yapılacağı açıklandı.

Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince açılan başvuru ekranlarından başvurular alınacak. Başvurular, kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma bürolarına bildirilecek. Daha sonra buradan ihtiyaç sahibi ailelere PTT ve Ziraat Bankası üzerinden her ay düzenli olarak ödeme gerçekleştirilecektir.