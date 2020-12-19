  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaymakamlığa ihtiyaç yardımı için kimler başvurabilir?
Gündem

Kaymakamlığa ihtiyaç yardımı için kimler başvurabilir?

Koronavirüs salgını sürecinde maddi sıkıntı yaşayan ailelere devlet desteği gelmeye devam ediyor. Alınan son kararla birlikte kaymakamlıklara talimat verildi. Verilen talimatlara göre belli ailelere 500-900 TL arasında yardım sağlanacak. Başvuruların kaymakamlıklara yapılacağı da belirtilmiştir. Peki, Kaymakamlığa ihtiyaç yardımı için kimler başvurabilir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:41:00 -
Kaymakamlığa ihtiyaç yardımı için kimler başvurabilir?

Çocuklu ailelere yapılacak destekler; okul öncesi, ilk öğretim, lise ve üniversitede okuyan çocuklar için sağlanacak. Muhtaçlara yapılan yardımlar ve evde bakım maaşları, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmasının ardından sırada çocuk okutan ailelerin olduğu belirtildi. Maddi anlamda sıkıntı çeken; çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan ailelere sosyal devlet anlayışı gereği olarak 500-900 TL arasında yardım sağlanacak.

Yapılan duyurularda okul öncesi dönem öğrencisi olan aileler için 500 TL, ilk öğretim için 750 TL, orta öğretim ve lise için 800 TL yardım yapılacağı belirtilirken üniversite öğrencisi olan aileler için 900 TL yardım yapılacağı açıklandı.

Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince açılan başvuru ekranlarından başvurular alınacak. Başvurular, kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma bürolarına bildirilecek. Daha sonra buradan ihtiyaç sahibi ailelere PTT ve Ziraat Bankası üzerinden her ay düzenli olarak ödeme gerçekleştirilecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

Trump deşifre oldu! ABD karıştı
Dünya

Trump deşifre oldu! ABD karıştı

Hollandalı bir hacker, ABD Başkanı Trump'ın Twitter şifresini 5. denemesinde doğru tahmin ederek hesaba erişim sağladı. Hollandalı savcılar,..
Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı
Gündem

Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüsün vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay