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Aktüel Kayıp ihbarı yapılan kişi, öldürülmüş halde bulundu
Aktüel

Kayıp ihbarı yapılan kişi, öldürülmüş halde bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi, ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:29:00 -
Kayıp ihbarı yapılan kişi, öldürülmüş halde bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi, ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Çatkara köyünde, domuz avına gittiğini belirterek evinden ayrılan Ahmet Yaşkan'dan (75) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köy çevresinde arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Yaşkan, köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki ormanlık alanda silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Yaşkan'ın cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayete ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Yaşkan ile aynı saatlerde aynı bölgeye hayvan otlatmaya gittiklerini ve aralarında husumet olduğunu tespit ettiği 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların evinde yapılan aramada 5 av tüfeği ile 60 mermi ele geçirildi.

Savcılıktaki sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenilen zanlılardan H.K, İskilip Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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