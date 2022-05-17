Hepimiz yaşamımız boyunca defalarca çok sevdiğimiz bir eşyayı kaybetmiş ya da nerede bıraktığımızı unutmuşuzdur. Böyle anlarda kaybolan eşyayı bulmak adına hangi duaların okunması gerektiği araştırılıyor. Peki, bir eşya kaybolduğunda hangi dua okunmalı?

Kayıp eşyayı bulmak için hangi dua okunur?

Hz.Ömer tarafından okunan dua, 'Kayıp Duası' olarak biliniyor. Bu duayı Hz.Ömer'in oğlunun bulunması için okuduğu bilinmektedir.

Kayıp eşya duasının okunuşu: Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.

Kayıp eşya duasının Türkçe anlamı: Ey kaybolan kişilere yolunu gösterebilen Allah'ım. Bana da doğru bir kılavuz (yol) göster. Kudretin ile birlikte bana kaybetmiş olduğum şeyi geri ver çünkü bu ancak senin fazlındır.

Kayıp duası, eşyasını kaybeden kişi tarafından okunmalıdır. Öncelikle kişi iki rekatlık bir şükür namazı kılmalıdır. Bu namazın ardından dua bir bardak suya okunmalı, daha sonra bu suyun içilmesi uygun olacaktır.