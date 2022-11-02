Kayınvalide damat kavgası! 25 günlük gelin koltukları parçalayıp evi terk etti

Esenyurt’un Talatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Tik ile A.T. 11 Eylül'de evlendi. İddiaya göre yeni evli çiftin balayından dönmesi sonrasında ailede sık sık kayınvalide damat tartışmaları yaşanmaya başladı. Evliliklerine karıştığını söylediği, kayınvalidesinden gelen mesajlara kızan Ömer Tik, eşi A.T. ile tartışmalarının sonrasında evden ayrılarak ablasında kaldı.



Kocasının bu davranışına sinirlenen 25 günlük gelin olan A.T., evdeki mobilyaları bıçakla kesip kullanılmayacak hale getirdikten sonra eşyaları dağıtıp evi terk etti. Eşi A.T.'nin "Koltukları parçaladım" şeklindeki mesajı üzerine evine giden Ömer Tik, gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Ömer Tik, bunun üzerine boşanma davası açtığını bildirdi.

Bana ve aileme hakaret içeren mesajlar gördüm

Ömer Tik, "3 yıllık bir tanışmışlığımız vardı, sözlendik, bir ay sonra o söz atıldı. Bir, bir buçuk sene ayrı kaldık, sonrasında ise barıştık. O dönemde de annesinin müdahalesi söz konusuydu, bana bir daha yaşanmayacağını söyledi, ben de inandım, böylece barıştık ve evlenme kararı aldık.

Evlilik sürecimiz başladı, balayından döndükten sonra annesinin bize ve evimize sürekli müdahalesi başladı. Bir akşam işten eve gittiğimde, eşimin telefonunda kayınvalidemden bana ve aileme hakaret içeren mesajlar gördüm.



Eşime dönüp sorduğumda başka bir odaya geçerek ağlamaya başladı ve annesini aradı, 'Ben gitmek istiyorum.', 'Gelin beni alın' diye konuştu. Ben duruma sinirlendim ve moralim, psikolojim bozuldu, evden çıktım.



Önce dükkanıma geldim sonra ablama gittim ve ablamda kaldım. Sabah telefonumu açtığımda 'Koltukları parçaladım gel' mesajı aldım, hayatımın şokunu yaşadım. Evin kapısını açtığımda koltukların paramparça olduğunu, yatağın, evin, eşyaların darmadağın olduğunu gördüm" dedi.

Koltuk takımının hala taksitlerini ödüyorum

Maddi zarara uğradığını belirten Ömer Tik, "Boşanmak istiyorum, bir an önce bu durumdan kurtulmak istiyorum. Yeni çiftlere de tavsiye de bulunmak istiyorum. Ailemi ben ikna etmiştim. Gerçekten sevgi; tamam sevgi ama ailenin sözünü de dinlemek gerekiyormuş. Sevgi bizi bazen kör ediyor, bazen susturuyor, ailenin sözünün de dinlenmesi gerekiyor.



Boşanmak istiyorum, süreçten kurtulmak istiyorum, şikayetçiyim, davacıyım, sıkıntıdan saçlarım dökülmeye başladı. Takılan altınlar, kolyeler en az 150 bin lira eder, koltuk takımının hala taksitlerini ödüyorum 30 bin liraya almıştık. Evde ise kiracıydık, ben boşanma davası açıp şikayetçi olunca evi de kapattım. Eve de gitmek istemedim. Kira ödemek istemedim, sonuçta evim yuvam yıkıldı, eşim terk etti gitti.

Eşyaları depoya kaldırdım, bir an önce kurtulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.