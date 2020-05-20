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Kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra çalılık alanda bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 20 saat sonra çalılık alanda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:49:39 -
Kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra çalılık alanda bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 20 saat sonra çalılık alanda bulundu.


Serik’in Tekke Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Kadir Topuz (79), dün sabah saat 06.00 sıralarında evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Topuz’un damadı ise kendisinden haber alamadıkları babası için Serik İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede, Topuz’un kimliğinin evde olduğu ve telefon kullanmadığı tespit edildi. Arama çalışmalarına, Arama Kurtarma Derneği de (AKUT) katıldı.


79 yaşındaki Topuz gece saat 02.00 sıralarında AKUT ve jandarma ekipleri tarafından çalılık alanda yatar vaziyette bulundu. Topuz’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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