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Teknoloji Kaybolan Samsung telefon nasıl bulunur? Samsung telefon bulma yöntemleri
Teknoloji

Kaybolan Samsung telefon nasıl bulunur? Samsung telefon bulma yöntemleri

Telefonların hayatımızdaki yeri gerçekten de önemli. Pek çok bilgilerimiz telefonda kayıtlı olduğu için kaybolmaması için birtakım önlemler almak zorundayız. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kaybolan telefonları bulma yöntemleri de oldukça basit. Peki Kaybolan Samsung telefon nasıl bulunur? Samsung telefon kaybolunca yapılması gerekenler nelerdir? İşte Samsung telefon bulma yöntemleri…

Yeniakit Publisher
2021-03-15 21:13:00 -
Kaybolan Samsung telefon nasıl bulunur? Samsung telefon bulma yöntemleri

Eğer Samsung telefonunuzu kaybettiyseniz panik yapmaya hiç gerek yok! Kaybolan telefonunuzun internet bağlantısı olmasa bile onu bulma imkanınız var. Peki nasıl? Kaybolan Samsung telefon nasıl bulunur? Samsung telefon bulma yöntemleri nelerdir? Samsung telefon kaybolunca yapılması gerekenler nelerdir?

Samsung markalı telefonunuz kaybolduğunda çevrimdışı olsa dahi Mobil Cihazımı Bul özelliği ile cihazınızın konumuna kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Cihazınızın verilerini Mobil Cihazımı Bul internet sitesi https://findmymobile.samsung.com/ üzerinden Samsung Bulut’a yedekleyebilir, Samsung Pay’e erişimini engelleyebilir hatta uzaktan cihazınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, Samsung SmartThings uygulaması ile SmartThings Bul üzerinden diğer Galaxy cihazlarınızın yerini bulabilirsiniz.

Samsung telefon kaybolunca yapılması gerekenler

Samsung cihazınız kaybolduğu zaman ‘Mobil Cihazımı Bul’ servisine ulaşın, cihazınızın konumunu tespit edin veya kilitleyin ve verilerinizi yedekleyin.

'Mobil Cihazımı Bul' servisinden faydalanmak için

- Cihazınızda Samsung hesabınızı ayarlamış olmanız gerekir.
- Google'ın konum bilgilerinizi kullanmasına izin vermeli ve Kablosuz ağların süre ve koşullarını kabul etmelisiniz.

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