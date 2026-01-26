  • İSTANBUL
Aktüel Kaybolan Demans Hastası 5 Saat Sonra Sağ Bulundu
Aktüel

Kaybolan Demans Hastası 5 Saat Sonra Sağ Bulundu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kaybolan Demans Hastası 5 Saat Sonra Sağ Bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki demans hastası P.A., arama ekiplerinin çalışmaları sonucunda 5 saat sonra sağ olarak bulundu. Ekipler, hastanın bulunması için yoğun bir çaba sarf etti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, demans hastası 80 yaşındaki P.A. kayboldu. Olayın ardından arama kurtarma ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda P.A., 5 saat sonra sağ olarak bulundu. P.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek ileri tetkik ve muayenesi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin özverili çabaları, ailenin büyük bir sevinç yaşamasını sağladı.

