Kaybolan Demans Hastası 5 Saat Sonra Sağ Bulundu
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki demans hastası P.A., arama ekiplerinin çalışmaları sonucunda 5 saat sonra sağ olarak bulundu. Ekipler, hastanın bulunması için yoğun bir çaba sarf etti.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, demans hastası 80 yaşındaki P.A. kayboldu. Olayın ardından arama kurtarma ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda P.A., 5 saat sonra sağ olarak bulundu. P.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek ileri tetkik ve muayenesi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin özverili çabaları, ailenin büyük bir sevinç yaşamasını sağladı.