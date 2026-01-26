  • İSTANBUL
Gündem Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi
Gündem

Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çatısı altında skandal ifadelerle dolu bir konuşmaya imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette eşi benzeri görülmemiş bir skandala imza atarak milli birliğimizi hedef alan bir "devlet" pazarlığına girişti. "El yükseltiyorum" diyerek adeta bir kumar masasındaymış gibi devletin bekasını diline dolayan Özel'in, Kürt kardeşlerimize yönelik bölücü imalar taşıyan "devlet teklif ediyorum" sözleri, vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı yapılmış açık bir saldırı olarak sosyal medyada yorumlandı.

 

Milletin asırlık kardeşliğini hiçe sayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdinin zaten bu devletin asil sahibi olduğunu unutan Özel'in bu çıkışı, akıllara "Kimin devletini kime vaat ediyorsunuz?" sorusunu getirdi.

 

Muhalefet yapma adı altında devletin temel değerlerini pazarlık konusu yapmaya kalkan Özel'in bu tavrı, "Muhalefet mi yapıyorlar yoksa ülkenin geleceğini mi tehlikeye atıyorlar?" sorularını beraberinde getirdi. Tek bir cümlesiyle milli bütünlüğü sarsacak bir dil kullanan CHP liderinin bu tutumu, siyasetin geldiği vahim noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Watermen

Bana oy verin Hepinize elmalı şeker vadediyorum ha bide gökten bir yıldız vadediyorum

Keremoviç

Bu gene hangi sıfatla bol keseden helva dağıtıyor.işi gücü palavra buna inanan varsa aklına şaşarım....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
