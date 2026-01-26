Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...

Örgüte bağlı televizyon kanalında soruları cevaplayan Ferhat Abdi Şahin isimli terörist elebaşı, “Rakka'dan, Deyrizor'dan çekildik. Orada savaşmak istemedik. Zaten oraya IŞİD'le mücadele etmek için gitmiştik. Bu hedef için oradaydık. Bu nedenle orada sonuna kadar savaşmak istemedik” dedi.

“RAKKA VE DEYRİZOR GİBİ DEĞİL”

Teröristbaşı, sıkıştıkları son toprak parçasından da aynı şekilde kaçmayacaklarını belirterek şöyle devam etti: “Ancak şimdi farklı bir durum var. Şimdi Kürt bölgesini koruyoruz. Kendi halkımızı koruyoruz. Bu farklı bir şey; Rakka ve Deyrizor gibi değil; Şimdi Kobani, Kamışlı, Derik'i savunacağız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Tek bir kişi kalıncaya kadar savaşacağız”