SON DAKİKA
Dünya Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...
Dünya

Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terör örgütü YPG/SDG elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, Rakka ve Deyrizor’dan arkalarına bakmadan kaçmalarını izah ederken, on yıldır işgal altında tutup petrolünü çaldıkları topraklarda işgalci olduklarını itiraf etti.

Örgüte bağlı televizyon kanalında soruları cevaplayan Ferhat Abdi Şahin isimli terörist elebaşı, “Rakka'dan, Deyrizor'dan çekildik. Orada savaşmak istemedik. Zaten oraya IŞİD'le mücadele etmek için gitmiştik. Bu hedef için oradaydık. Bu nedenle orada sonuna kadar savaşmak istemedik” dedi.

“RAKKA VE DEYRİZOR GİBİ DEĞİL”

Teröristbaşı, sıkıştıkları son toprak parçasından da aynı şekilde kaçmayacaklarını belirterek şöyle devam etti: “Ancak şimdi farklı bir durum var. Şimdi Kürt bölgesini koruyoruz. Kendi halkımızı koruyoruz. Bu farklı bir şey; Rakka ve Deyrizor gibi değil; Şimdi Kobani, Kamışlı, Derik'i savunacağız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Tek bir kişi kalıncaya kadar savaşacağız”

