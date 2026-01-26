Türkiye’de toplum mühendisliği yapılıyor! Sapkınlar arasında 'isteme merasimi'
Eşcinsel sapkınların kendi arasında düzenlediği sözde “isteme merasimi” büyük tepki çekti. Türk toplum yapısını bozmaya çalışan ve kültür emperyalistlerinin maşası haline gelen sapkınların, mütedeyyin aileler arasında normalleştirilmeye çalışıldığı görüntüler mide bulandırdı. Yayınlanan videoda tam Anadolu insanı gibi giyinmiş insanların kullanılması dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşcinsel sapkın bir çiftin, ailelerin de katılımıyla sözde “isteme merasimi” yaptığı görüldü. Görüntüler, sapkın ilişkilerin geleneksel değerler üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığını ortaya koydu.
Algı operasyonları hız kazandı
Paylaşımın kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaşması dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür içeriklerin bilinçli şekilde servis edildiğini belirtti. Türkiye’de aile yapısını hedef alan algı operasyonlarının hız kazandığı ifade edildi.
Normalleştirme çabaları
Toplumsal ve dini değerlerle açıkça çelişen bu görüntüler, “normalleştirme” adı altında sunuldu. Sosyal medya üzerinden yürütülen bu sürecin açık bir kitle mühendisliği faaliyeti olduğu biliniyor.
Geleneksel ve İslami kavramların içinin boşaltılmaya çalışılması dikkatlerden kaçmadı. Aile kurumunun hedef alındığı bu iğrenç görüntülere kısa sürede binlerce tepki yağdı.