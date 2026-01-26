  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Doğu Kudüs’teki BM merkezini kundakladı Yahudilerin itirafı dünyanın gündeminde 'Türkiye İsrail'in güvenliğini bozdu' Aziz İhsan Aktaş davası başlıyor! CHPli yolsuzluk şüphelileri için hesap vakti Türkiye Akkuyu ile küresel sahnede CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı Ekrem’in danışmanı uyanmaya başladı: ‘Çözüm yok şov var’ itirafı! Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü! Sözde öğretmen, küçük çocuğu taciz edip videoya çekti Tahran’dan Washington’a kanlı mesaj: Rüzgâr eken fırtına biçer Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Gündem Türkiye’de toplum mühendisliği yapılıyor! Sapkınlar arasında 'isteme merasimi'
Gündem

Türkiye’de toplum mühendisliği yapılıyor! Sapkınlar arasında 'isteme merasimi'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eşcinsel sapkınların kendi arasında düzenlediği sözde “isteme merasimi” büyük tepki çekti. Türk toplum yapısını bozmaya çalışan ve kültür emperyalistlerinin maşası haline gelen sapkınların, mütedeyyin aileler arasında normalleştirilmeye çalışıldığı görüntüler mide bulandırdı. Yayınlanan videoda tam Anadolu insanı gibi giyinmiş insanların kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşcinsel sapkın bir çiftin, ailelerin de katılımıyla sözde “isteme merasimi” yaptığı görüldü. Görüntüler, sapkın ilişkilerin geleneksel değerler üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığını ortaya koydu.

Algı operasyonları hız kazandı

Paylaşımın kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaşması dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür içeriklerin bilinçli şekilde servis edildiğini belirtti. Türkiye’de aile yapısını hedef alan algı operasyonlarının hız kazandığı ifade edildi.

Normalleştirme çabaları

Toplumsal ve dini değerlerle açıkça çelişen bu görüntüler, “normalleştirme” adı altında sunuldu. Sosyal medya üzerinden yürütülen bu sürecin açık bir kitle mühendisliği faaliyeti olduğu biliniyor.

Geleneksel ve İslami kavramların içinin boşaltılmaya çalışılması dikkatlerden kaçmadı. Aile kurumunun hedef alındığı bu iğrenç görüntülere kısa sürede binlerce tepki yağdı.

"Gökkuşağı Faşizmi" sapkın LGBT lobisini ifşa ediyor!
"Gökkuşağı Faşizmi" sapkın LGBT lobisini ifşa ediyor!

Medya

"Gökkuşağı Faşizmi" sapkın LGBT lobisini ifşa ediyor!

Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu
Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu

Aktüel

Ses getiren belgesel! Maskeler düştü LGBT’li sapkınlar kudurdu

Gökkuşağı Faşizmi sapkın ideolojiyi çökertiyor! ‘Eşcinsellik geni’ diye bir şey yok
Gökkuşağı Faşizmi sapkın ideolojiyi çökertiyor! ‘Eşcinsellik geni’ diye bir şey yok

Gündem

Gökkuşağı Faşizmi sapkın ideolojiyi çökertiyor! ‘Eşcinsellik geni’ diye bir şey yok

İtalya'dan, İsviçre'ye sert tepki Sapkın barcı diplomatik krize yol açtı
İtalya'dan, İsviçre'ye sert tepki Sapkın barcı diplomatik krize yol açtı

Avrupa

İtalya'dan, İsviçre'ye sert tepki Sapkın barcı diplomatik krize yol açtı

Ahlaksızlığa dev bütçe! İşte sapkın LGBT lobilerinin hedef kitlesi
Ahlaksızlığa dev bütçe! İşte sapkın LGBT lobilerinin hedef kitlesi

Gündem

Ahlaksızlığa dev bütçe! İşte sapkın LGBT lobilerinin hedef kitlesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Tamda ali mahirlik seneryo.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23